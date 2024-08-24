Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Украинцы вместе с поляками в Курской области грабят храмы, расстреливают людей и режут детей И вновь о расчеловечивании

Украинцы вместе с поляками в Курской области грабят храмы, расстреливают людей и режут детей И вновь о расчеловечивании

Когда-то, ещё в ранней молодости, прочтя роман Даниила Гранина «Иду на грозу» я сформулировал для себя жизненную максиму – «Борясь с подлецами методами подлецов - вы боретесь не с подлецами, а за место среди них».

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Комментарии
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Морис Едроп
А мы все ещё и не начинали,преступное молчание и бездействие наших властей вместо ответа, за каждую каплю нашей крови  бандероли должны содрогнуться от ужаса расплаты, но увы.....
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9 час.
СЗ
Светлана Зуева
Знаете,хохлы,почему вас Бог оставил? Потому что вы от него отреклись. И ничто и никто вас не спасет,вам уготована судьба Содома и Гоморры! Христопродавцы!!!😡😡😡😡
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6 час.
ВЛ
Владимир Лосев
За такие дела нужен приказ - вторгшихся на нашу территорию в плен не брать!
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3 час.

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