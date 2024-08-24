Украинцы вместе с поляками в Курской области грабят храмы, расстреливают людей и режут детей И вновь о расчеловечивании

Когда-то, ещё в ранней молодости, прочтя роман Даниила Гранина «Иду на грозу» я сформулировал для себя жизненную максиму – «Борясь с подлецами методами подлецов - вы боретесь не с подлецами, а за место среди них».
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