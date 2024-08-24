Украинцы вместе с поляками в Курской области грабят храмы, расстреливают людей и режут детей И вновь о расчеловечивании

Морис Едроп А мы все ещё и не начинали,преступное молчание и бездействие наших властей вместо ответа, за каждую каплю нашей крови бандероли должны содрогнуться от ужаса расплаты, но увы.....

СЗ Светлана Зуева Знаете,хохлы,почему вас Бог оставил? Потому что вы от него отреклись. И ничто и никто вас не спасет,вам уготована судьба Содома и Гоморры! Христопродавцы!!!😡😡😡😡