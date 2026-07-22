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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Зенит» может за 20 млн евро подписать Пуэрту. Хавбек «Расинга» хочет 3 млн евро в год – стороны торгуются (Иван Карпов)

« Зенит » ведет переговоры с « Расингом » о покупке Густаво Пуэрты , сообщает Иван Карпов . По информации инсайдера, клубы обсуждают сделку стоимостью 20 млн евро.

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