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Нижегородская правда

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Хохлома украсила капитанскую повязку сборной России по футболу

Хохлома украсила капитанскую повязку сборной России по футболу

Сегодня в товарищеском матче против Нигерии в Нижнем Новгороде капитан сборной России по футболу выйдет на поле с повязкой, выполненной в цветах хохломской росписи — традиционного промысла Нижегородской области, известного во всем мире.

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