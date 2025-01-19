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Пляжи, на которых так хотелось бы оказаться прямо сейчас

Пляжи, на которых так хотелось бы оказаться прямо сейчас

Эх, пляжи — сколько бы мы о них ни писали, сколько бы фотографий ни выкладывали, а нам все мало. Еще бы! Это ведь, без вопросов, одно из самых приятных мест на земле, даже если речь о пляже в Геленджике, а не об экзотическом побережье с выходом в Карибское море.

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