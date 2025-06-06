Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 748 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Берлизов
    Ну и нечего врать, что не кормили в самолетах "Аэрофлота" в СССР. Много раз летал из Краснодара в Минводы - родители ...Русские авиакомпа...
  • ММ
    Ничего себе короткий рейс: Урал-Сочи с посадкой в Минводах!Русские авиакомпа...
  • Иван Ураганов
    Этот вид заработка существовал ещё до массовой миграции.Мошенники кидались под колёса и требовали денег,но видеорегис...«Главное, что мат...

В Русском Поречном при украинской оккупации не выжил никто

В Русском Поречном при украинской оккупации не выжил никто

Русское Поречное - село в Суджанском районе Курской области, известное из письменных источников с 1688 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Зоя Гольдштаб
Меня интересует,КАК СЕЙЧАС СПЯТ ТЕ КОРРУЦИОНЕРЫ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В РОССИИ,КОТОРЫЕ ДОПУСТИЛИ ПРОНИКНОВЕНИЕ УПЫРЕЙ-ХОХЛОВ И ИХ ЗВЕРСТВА? СПОКОЙНО? НАВЕРНОЕ ДА!ИХ ВОЗБУЖДАЮТ ТОЛЬКО ДЕНЬГИ!ОНИ ЕЩЕ ПОДЛЕЕ И ХУЖЕ ТЕХ НЕЛЮДЕЙ....
Ответить
15 час.
наверх