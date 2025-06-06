В Русском Поречном при украинской оккупации не выжил никто

Зоя Гольдштаб

Меня интересует,КАК СЕЙЧАС СПЯТ ТЕ КОРРУЦИОНЕРЫ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В РОССИИ,КОТОРЫЕ ДОПУСТИЛИ ПРОНИКНОВЕНИЕ УПЫРЕЙ-ХОХЛОВ И ИХ ЗВЕРСТВА? СПОКОЙНО? НАВЕРНОЕ ДА!ИХ ВОЗБУЖДАЮТ ТОЛЬКО ДЕНЬГИ!ОНИ ЕЩЕ ПОДЛЕЕ И ХУЖЕ ТЕХ НЕЛЮДЕЙ....