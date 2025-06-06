В Русском Поречном при украинской оккупации не выжил никто

Русское Поречное - село в Суджанском районе Курской области, известное из письменных источников с 1688 года.
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