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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Серж Ибака перейдет в «Реал»

34-летний центровой заменит Венсана Пуарье, который переходит в «Анадолу Эфес». Ибака провел сезон-2023/24 в «Баварии», набирая 12,6 очка и 6,8 подбора в Евролиге.

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