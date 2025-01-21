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На территории Невьянска стартует первый этап операции «Безопасная дорога»

На территории Невьянска стартует первый этап операции «Безопасная дорога»

ОГИБДД МО МВД России "Невьянский" BrisperС 24 по 27 января 2025 года в Невьянском городском округе, как и по всей Свердловской области, пройдёт первый этап оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога».

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