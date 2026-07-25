Рэпер Пи Дидди подрался с сокамерником и отправился в изолятор

Американского рэпера Пи Дидди отправили в одиночную камеру. Об этом сообщило издание TMZ. По данным источника издания, рэпер якобы спровоцировал драку в федеральном исправительном учреждении Форт-Дикс, тюрьме строгого режима в Нью-Джерси.