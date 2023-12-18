Сенатор Ван Холлен: Нетаньяху не хочет решать конфликт на основе двух государств

Сенатор Соединенных Штатов Америки Крис Ван Холлен выступил с заявлением о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «закрыл дверь» всем усилиям, направленным на урегулирование конфликта, развернувшегося на Ближнем Востоке, за счет создания двух государств в период, который наступит после остановки боевых действий.