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Сенатор Ван Холлен: Нетаньяху не хочет решать конфликт на основе двух государств

Сенатор Ван Холлен: Нетаньяху не хочет решать конфликт на основе двух государств

Сенатор Соединенных Штатов Америки Крис Ван Холлен выступил с заявлением о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «закрыл дверь» всем усилиям, направленным на урегулирование конфликта, развернувшегося на Ближнем Востоке, за счет создания двух государств в период, который наступит после остановки боевых действий.

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