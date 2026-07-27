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Zero Hedge

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China's Two-Front Squeeze On America's AI Build-Out

China's Two-Front Squeeze On America's AI Build-Out

China's Two-Front Squeeze On America's AI Build-Out Authored by Sean Tseng via The Epoch Times, In early May, the head of an American chipmaker told investors his company was running short of a material most people have never heard of.

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