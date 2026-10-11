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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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📩 Штрафы за ПДД могут начать приходить в MAX

📩 Штрафы за ПДД могут начать приходить в MAX Россиянам планируют присылать постановления об административных правонарушениях, включая штрафы за нарушения ПДД, в национальный мессенджер Max.

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