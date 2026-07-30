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Российские войска ударили по перекачивающей ГСМ для ВСУ станции под Одессой

Российские войска ударили по перекачивающей ГСМ для ВСУ станции под Одессой

Российские войска нанесли удары по четырем судам в Черном море, перевозившим грузы для украинских боевиков, а также по перекачивающей горюче-смазочные материалы станции и пункту выдачи топлива в поселке Новые Беляры в Одесской области.

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