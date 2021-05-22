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Все выше и выше. В Петербурге снова выявили более 800 заболевших коронавирусом

Коронавирусная статистика в Петербурге за сутки пополнилась еще 833 заболевшими. Это следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией, опубликованных 22 мая.

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