В Богородске завершили благоустройство мемориальной аллеи в парке имени Ленинского комсомола

В Богородске завершили благоустройство мемориальной зоны в парке имени Ленинского комсомола. Как сообщили в администрации Богородского округа, в этом году в парке проходят масштабные работы сразу по двум проектам в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»: была благоустроена мемориальная часть парка, а благодаря победе во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений продолжается обновление пешеходных дорожек.