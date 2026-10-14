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Нижегородская правда

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В Богородске завершили благоустройство мемориальной аллеи в парке имени Ленинского комсомола

В Богородске завершили благоустройство мемориальной аллеи в парке имени Ленинского комсомола

В Богородске завершили благоустройство мемориальной зоны в парке имени Ленинского комсомола. Как сообщили в администрации Богородского округа, в этом году в парке проходят масштабные работы сразу по двум проектам в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»: была благоустроена мемориальная часть парка, а благодаря победе во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений продолжается обновление пешеходных дорожек.

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