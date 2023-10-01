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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Костя Цзю: «Гассиев выиграл бой, но не убедительно. У него остаются перспективы стать чемпионом в тяжелом весе»

«Я не согласен с тем, что Гассиев проиграл. Не было преимущества у Мурата. Он выиграл бой, но не убедительно.

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