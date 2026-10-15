Келли Осборн снова живёт в Англии, а её трёхлетний сын Сидни ходит в тот же детский сад, который когда-то посещала она сама.
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