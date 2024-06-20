БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 280 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Ими будут замещать местное население. Халифат будет на всей территории России.Севастополь: «Люд...
  • Наталья
    Что значит ввоз мастурбеков  "был"? Он что : прекратился? У нас в Новороссийске их уже пруд пруди, отвратительную осл...Если завтра изнас...
  • Наталья
    А вот еще новость : на Кубань собираются завезти 20 000 семей из Афганистана. Заранее предупреждают местное население...Севастополь: «Люд...

Иран: выборы президента страны – на низком старте

Иран: выборы президента страны – на низком старте

9 июня Советом Стражей Конституции Исламской Республики Иран утверждён окончательный список из шести кандидатов на внеочередных президентских выборах после внезапной гибели в авиакатастрофе 19 мая Эбрахима Раиси.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх