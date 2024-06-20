Иран: выборы президента страны – на низком старте

9 июня Советом Стражей Конституции Исламской Республики Иран утверждён окончательный список из шести кандидатов на внеочередных президентских выборах после внезапной гибели в авиакатастрофе 19 мая Эбрахима Раиси.
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