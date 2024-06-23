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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Киммиха до сих пор нет агента, клубам надо связываться с ним напрямую. Игрок рассматривает трансфер только в «Сити», «Ливерпуль», «Арсенал», «Реал» и Барсу» сейчас или в 2025-м

У Киммиха до сих пор нет агента, клубам надо связываться с ним напрямую. Игрок рассматривает трансфер только в «Сити», «Ливерпуль», «Арсенал», «Реал» и Барсу» сейчас или в 2025-м

По сведениям немецкого журналиста Флориана Плеттенберга, футболист получает консультацию и поддержку, однако заинтересованным клубам предстоит контактировать с ним напрямую.

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