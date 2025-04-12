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Царьград

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Аргентина удваивает резервы ЦБ до $50 млрд с помощью МВФ и ВБ к маю

Аргентина удваивает резервы ЦБ до $50 млрд с помощью МВФ и ВБ к маю

Президент Аргентины Хавьер Милей объявил о планах увеличить резервы Центробанка до $50 млрд к маю при поддержке МВФ, ВБ и МБР.

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