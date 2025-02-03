Что случилось ночью, 3 февраля 2025 года

Американский миллиардер Илон Маск, возглавивший созданный решением нового главы Белого дома Дональда Трампа департамент эффективности государственного управления, "преступной организацией" Агентство США по международному развитию (USAID).
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