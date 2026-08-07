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МОСИНФОРМ

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Собянин: 23 школы и детских сада построили в Москве за семь месяцев 2026 года

Собянин: 23 школы и детских сада построили в Москве за семь месяцев 2026 года

В 2011–2026 годах в Москве построили порядка 1250 объектов социальной инфраструктуры, в том числе 734 здания школ и детских садов, около 187 объектов здравоохранения, 240 спортивных объектов и 90 объектов культуры.

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