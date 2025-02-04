В Думе предложили ежегодно повышать страховые пенсии с 1 января

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал об инициативе ежегодно индексировать страховые пенсии россиян в январе, а затем проводить дополнительную индексацию в феврале.
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