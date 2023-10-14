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В США объяснили перемещение американской военной авиации на Ближний Восток

Центральное командование ВС США (CENTCOM) перемещает на Ближний Восток военную авиацию, чтобы сдержать распространение конфликта между Палестиной и Израилем и предотвратить возможное вовлечение в боевые действия других стран, заявили в американском издании Air Force Times.

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