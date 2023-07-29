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ФИФА сняла с «Ростова» бан на регистрацию новичков. Клуб заявил 6 игроков в день матча с «Зенитом»

На сайте лиги сообщается, что ростовский клуб заявили Романа Акбашева, Илью Ваханию, Алексея Ионова, Кирилла Столбова, Данилу Сухомлинова и Евгения Чернова.

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