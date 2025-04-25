Москва “зашла с тыла”: Россия ломает американскую логистику и “сушит” энергетику

Начавшееся широкомасштабное экономическое противостояние США и КНР, о котором написано в первой части, вызвало тектонические сдвиги на энергетических рынках и накрыло цунами американских энергетиков.
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