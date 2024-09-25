Военные ВС России сорвали попытки ВСУ провести ротации и усиление позиций

Российские военнослужащие Восточной группировки российских войск пресекли усиление позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) и улучшили положение российской армии по переднему краю в зоне проведения спецоперации.
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