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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

В Нижнем Новгороде рабочий упал с 21-го этажа и погиб

В Нижнем Новгороде рабочий упал с 21-го этажа и погиб

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 января, ФедералПресс. В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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