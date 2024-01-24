В Нижнем Новгороде рабочий упал с 21-го этажа и погиб

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 января, ФедералПресс. В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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