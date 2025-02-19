Егор Васильев: у китайских машин есть проблемы с коррозией и моторами

Автомобили не полностью адаптированы к российским условиям Китайские автомобили успешно продаются на российском рынке, однако полностью надежными их назвать нельзя, сообщил агентству «Прайм» автоэксперт Егор Васильев.
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