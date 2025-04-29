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Всё о женщинах

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Певица Дуа Липа вышла в свет в прозрачном платье без бюстгальтера

Певица Дуа Липа вышла в свет в прозрачном платье без бюстгальтера

Певица Дуа Липа появилась на публике в «голом» платье. Фото опубликованы на сайте Daily Mail. 29-летняя Дуа Липа стала гостьей 50-й церемонии вручения премии Chaplin Award Gala, которая прошла 28 апреля в Нью-Йорке.

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