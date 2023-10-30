Депутат призвал убрать из поисковых запросов "Википедию"

Политик заявил, что она "превратилась в оружие информационной войны против России" Депутат ГД Антон Горелкин поддержал решение Роскомнадзора убрать из результатов поиска зарубежные сайты, которые нарушают требования закона "о приземлении".
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