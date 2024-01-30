Бастрыкин заинтересовался избиением замдиректора поленом в школе

Глава СКР затребовал доклад по проверке инцидента с избиением заместителя директора в школе Чулыма. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту нападения на заместителя директора в школе города Чулым Новосибирской области.
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