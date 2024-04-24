NBC: Киев считает, что помощь от США в 61 млрд долларов недостаточна для победы над Россией

Журналисты телеканала NBC News пообщались с украинскими военными, и они заявили им о том, что выделенный американским конгрессом транш в 61 миллиард долларов неспособен остановить продвижение российской армии далее на Запад.
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