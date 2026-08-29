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Регионы России

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Умар Нурмагомедов получил поддержку Хабиба перед боем с Суном Ядуном на UFC Fight Night в Шанхае

Умар Нурмагомедов получил поддержку Хабиба перед боем с Суном Ядуном на UFC Fight Night в Шанхае

В обращении в социальных сетях Хабиб отметил: «Ты прошёл большой путь в этом виде спорта, брат, как по любителям, так и по профи.

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