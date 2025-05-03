В Госдуме предложили сделать выходными дни с 1 по 9 мая

Перерывы между праздниками не дают возможности россиянам полноценно отдохнуть Депутат Госдумы РФ от «Единой России» Игорь Антропенко предложил вести в производственный календарь выходные дни с 1 по 9 мая, без перерывов, передает ТАСС.
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