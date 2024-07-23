УЕФА дисквалифицировал украинский «Днепр-1»

Команда «Днепр-1» получила два технических поражения против венгерской «Академии Пушкаша», после чего Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключил украинский клуб из второго квалификационного раунда Лиги конференций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии