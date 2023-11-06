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Боррель: если Украина потерпит поражение, проиграет и Евросоюз

Боррель: если Украина потерпит поражение, проиграет и Евросоюз

Если киевская сторона потерпит поражение, проиграет и Европейский союз. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал BRIEF, на встрече послов ЕС выступил верховный представитель содружества по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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Комментарии
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Александр Ткаченко
А денежки бабай унёс.  Все инвестиции в Украину пойдут прахом. Особенно Пиндосы пролетят. Мелочь, а так приятно.
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