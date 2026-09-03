Путин: годовая инфляция в России снизилась до 6,3%

Текущая динамика инфляции соответствует поставленной цели, показатель постепенно приближается к целевому уровню.
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