Заключительный диагноз москвичам будет ставить искусственный интеллект

РИАМО - 7 ноя. Во всех взрослых поликлиниках Москвы начал работу сервис на базе искусственного интеллекта, который помогает врачам ставить заключительный диагноз пациентам, сообщает заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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