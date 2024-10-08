Наталья Сергунина: Москва получила международную технологическую премию

Проект Мэра Москвы стал лауреатом престижной премии в сфере инноваций Заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что проект мэра столицы «Лидеры цифровой трансформации» стал лауреатом международной премии в сфере современных технологий Global Innovation & Tech Excellence Awards.
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