В Петербурге и Ленобласти за неделю клещи укусили 1604 человека

С 3 по 9 сентября в Петербурге и Ленинградской области зафиксирован заметный рост активности клещей: за неделю к врачам после укусов обратились 1604 человека.
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