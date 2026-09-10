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Царьград

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В Петербурге и Ленобласти за неделю клещи укусили 1604 человека

В Петербурге и Ленобласти за неделю клещи укусили 1604 человека

С 3 по 9 сентября в Петербурге и Ленинградской области зафиксирован заметный рост активности клещей: за неделю к врачам после укусов обратились 1604 человека.

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