Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

952 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Рябинова
    Еще бы предложил отменить ЕГЭВолодин предложил...
  • Sergiy Che
    Ну подумает, за 7 лет даж совсем тупая головёнка может порой надумать правильно - в чём она была неправа....Художницу осудили...
  • veronika_54 Дубровская
    Запад поднял ставку до 4-5 процентов, и все взвыли о падении экономики. А в России 15 процентов. Как поднимать благос...Набиуллина: Темп ...

Кто родился 16 ноября

Кто родился 16 ноября

Виктор Мельхиорович Кресс (75 лет), член Комитета Совета Федерации по международным делам. Возглавлял совхоз «Родина», Томское областное производственное объединение по агрохимическому обслуживанию сельского хозяйства «Сельхозхимия».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх