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Лыжи. Кубок Хакасии. Большунов выиграл коньковую «разделку» на 10 км, Ардашев – 2-й, Родионов – 3-й

Лыжные гонки Кубок Хакасии Вершина Теи Мужчины 10 км, свободный стиль 1. Александр Большунов – 21.49,0 2.

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