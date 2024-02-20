Техасский прецедент – американская трагедия: революция и контрреволюция

© AFP2023 / SERGIO FLORES 2,8K прочитали После того, как штат Техас взял под свой контроль участок границы с Мексикой, а президент Байден неудачно попытался использовать силу для возвращения контроля над границей федеральному центру, США раскололись примерно пополам: на штаты, поддержавшие Техас и штаты формально сохранившие верность центру.