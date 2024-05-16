«Это не могло продолжаться долго»: Аффлек и Лопес на грани развода

О проблемах в паре сообщил инсайдер ДЖЕННИФЕР ЛОПЕС И БЕН АФФЛЕК GLOBALLOOKPRESS.COM/BILLY BENNIGHT Накануне в прессе появились печальные новости относительно звездного брака Дженнифер Лопес и Бена Аффлека.
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