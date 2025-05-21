MWM: США могут возобновить закупку F-16 спустя 20 лет из-за недостатков F-35

Выступая 20 мая в комитете Сената США по вооруженным силам, начальник штаба ВВС генерал Дэвид Олвин ответил на вопрос о возможности создания и закупки нового варианта истребителя F-16, сообщает Military Watch Magazine.
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