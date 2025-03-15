Toyota представила новейший кроссовер с просторным салоном и большим запасом хода

Рынок электромобилей полон сенсорных экранов и минималистичных интерьеров. Однако Toyota решила пойти против течения, представив новый электрический кроссовер C-HR+, который сочетает в себе футуристический дизайн и физические кнопки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии