Россиянам подсказали, как подготовить организм к магнитным бурям

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Оксана Серебрякова в беседе с РИАМО заявила, что подготовка к магнитным бурям включает ряд мероприятий, направленных на минимизацию негативного воздействия этого геофизического явления на здоровье.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии