Медики обеспокоены возможным снижением зарплат в 2025 году

Профсоюз медицинских работников «Действие» в разговоре с редакцией ZAB.RU выразил обеспокоенность возможным существенным снижением заработной платы сотрудников скорой медицинской помощи (СМП) в Забайкальском крае в 2025 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии