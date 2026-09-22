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Аргументы и Факты

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Депутат Рады раскрыл, зачем Зеленскому на самом деле нужна беседа с Трампом

Депутат Рады раскрыл, зачем Зеленскому на самом деле нужна беседа с Трампом

Визит Владимира Зеленского в Соединенные Штаты носит характер политического шоу и не направлен на достижение мирного урегулирования.

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