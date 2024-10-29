Суд в Петербурге наказал строительную компанию на 124 миллиона рублей

Из-за загрязнения почвы Калининский районный суд Северной столицы взыскал с ООО «ОкИнвест» в пользу бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» более 124 млн рублей ущерба, причинённого в результате загрязнения химическими веществами и отходами.
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